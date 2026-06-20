V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici
20. 6. 2026 12:16 Zahraniční
V Mnichově se v noci na sobotu při nehodě dvou nákladních vlaků zřítily z mostu dva vagony na ulici. Jeden člověk utrpěl vážná zranění, kterým následně podle policie podlehl.. Není jasné, zda je zraněný člověk železničář, nebo kolemjdoucí.
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V Mnichově se srazily dva nákladní vlaky. Vagony se zřítily z mostu na ulici
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