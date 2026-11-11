Mořská nemoc i padající sklo. Slavné mrakodrapy, které málem způsobily tragédii
11. 11. 2026 0:06 Zahraniční
S bydlením v mrakodrapu si spojujeme exkluzivní zážitky, ale mořská nemoc k nim zpravidla nepatří. Bohužel právě tímhle se proslavila 240 metrů vysoká John Hancock Tower v Bostonu. Šedesátipatrový multifunkční kolos se krátce po své dokončení postaral o mizernou reklamu všem výškovým budovám. A problémy měl i slavný mrakodrap 432 Park Avenue a mnohé další.
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