Nepálu a Číně hrozí další povodeň. Jezero vzniklé po sesuvu ledovce začalo přetékat
28. 8. 2026 8:34 Zahraniční
Jezero, které se vytvořilo po středečním sesuvu části ledovce na hranici mezi Čínou a Nepálem, v pátek začalo přetékat. Hrozí další povodeň, která může zasáhnout pohraniční oblasti Nepálu a Tibetu, jež už před dvěma dny zasáhla ničivá povodeň, varovala čínská státní televizní stanice CCTV. Čínské úřady kvůli novému riziku dočasně přerušily záchranné práce v postižené oblasti, dodala CCTV.
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