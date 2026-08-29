Počet obětí v Nepálu překročil 600, přes dva tisíce lidí se pohřešuje
29. 8. 2026 8:36 Zahraniční
Ničivá povodeň v severním Nepálu již má přes 600 obětí. Informovaly o tom dnes agentury s odvoláním na místní policii. Více než 2000 lidí je navíc stále pohřešováno.
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Počet obětí v Nepálu překročil 600, přes dva tisíce lidí se pohřešuje
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