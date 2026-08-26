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Bleskové povodně se prohnaly Nepálem. Voda brala vše, co stálo v cestě

Zahraniční
Pohraniční oblast mezi Nepálem a Tibetem zasáhly ničivé bleskové povodně a sesuvy půdy. Pohroma smetla celé vesnice, země hlásí mrtvé a stovky pohřešovaných, a to včetně cizinců.
video: X/@ravipandey2643
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