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Vysvobození po devíti dnech. Z tunelu nepálské elektrárny vyprostili čínského pracovníka

Zahraniční
Záchranáři v Nepálu v sobotu z tunelu vodní elektrárny vyprostili živého čínského občana. Celkový počet zachráněných pracovníků z vodní elektrárny na řece Trišuli se tím zvýšil na tři. Už v pátek záchranáři z tunelu vodní elektrárny vytáhli dva živé nepálské pracovníky. Ničivé povodně před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet.
video: Reuters
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