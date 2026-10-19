Nepokoje se z Francie přesunuly i do Itálie. V Miláně hořelo u katedrály
19. 10. 2026 8:22 Zahraniční
V centru Milána se druhým dnem střetli mladí lidé s policií. Podle agentur ministr vnitra Matteo Piantedosi v neděli večer oznámil, že policie zadržela na 200 lidí. Většině zadržených nebylo ještě 18 let. Milánská katedrála musela předčasně ukončit prohlídky turistů. Na pondělí italská premiérka Giorgia Meloniová svolala radu pro veřejný pořádek. Zatím nejsou informace o zraněných.
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