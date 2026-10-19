Hoří ulice, ale káva nepočká. Turisté uprostřed nepokojů překvapili
19. 10. 2026 14:02 Zahraniční
V ulicích létají dýmovnice, hoří barikády a demonstranti se střetávají s policií. Jenže někteří turisté jako by si ničeho nevšimli. V klidu popíjejí kávu na zahrádce, s kufry hledají cestu k ubytování nebo si mezi demonstranty dokonce vyběhnou zasportovat. Bizarní videa ze sociálních sítí zachycují kontrast, který by člověk čekal spíš ve filmu než uprostřed reálných pouličních nepokojů.
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