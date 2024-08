VIDEO: Nepřítel usiluje o zlepšení své vyjednávací pozice, prohlásil Putin Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nepřítel usiluje o zlepšení své vyjednávací pozice, prohlásil Putin

Vpád ukrajinských vojsk do ruských pohraničních oblastí ohromil tamní armádu a byl „fackou do tváře“ prezidentu Vladimiru Putinovi. Uvádějí to zdroje z Kremlu, podle nichž Putina incident znervóznil. Útok ukrajinských jednotek umožnil Kyjevu alespoň dočasně převzít iniciativu na jednom z úseků fronty, uvedl v pondělí americký Institut pro studium války.

video: Reuters