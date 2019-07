VIDEO: Nevěřitelný pohled: psi běhají po hladině vody Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Na vzdálených místech kanadské Arktidy začal permafrost tát o sedmdesát let dříve, než se předpokládalo. Podle nového výzkumu je to znamení, že globální klimatická krize nabírá na obrátkách, což by mohlo mít katastrofální následky pro celou planetu. Neobvyklé tání ledu zaznamenali také vědci, kteří se museli se psím spřežením brodit v Grónsku vodou.

video: Twitter/Steffen M.Olsen