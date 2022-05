VIDEO: Nevzdáme se svého území, toto není Mnichov v roce 1938, řekl Zelenskyj Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nevzdáme se svého území, toto není Mnichov v roce 1938, řekl Zelenskyj

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmítl názor některých západních politiků a komentátorů, kteří Kyjevu doporučili postoupit území okupované Ruskem výměnou za mírovou dohodu. Zelenskyj to řekl ve svém nočním videu. Srovnal to se snahami politiků, kteří v roce 1938 schválili připojení části československého pohraničí k Německu v naději, že to zabrání nové válce.

video: Reuters