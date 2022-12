VIDEO: New York chce zlikvidovat krysy. Je jich dvakrát víc než obyvatel Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

New York chce zlikvidovat krysy. Je jich dvakrát víc než obyvatel

Starosta New Yorku Eric Adams vyhlásil výběrové řízení na funkci ředitele pro boj s hlodavci. Má snížit populaci krys, jichž je v devítimilionovém New Yorku podle odhadů dvakrát víc než obyvatel. Dostat za to může až 170 tisíc dolarů ročně (v přepočtu asi 330 tisíc korun měsíčně).

video: Reuters