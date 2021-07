VIDEO: New York zahalil šedivý opar, na vině jsou požáry na západě USA a v Kanadě Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Kvůli rozsáhlým požárům na západě USA a Kanady se město New York, stejně jako další oblasti na východě Spojených států, zahalilo do šedivého oparu. Úřad ochrany životního prostředí státu New York vydal pro celý den výstrahu před špatnou kvalitou ovzduší. Informovala o tom agentura AFP.

