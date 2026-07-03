Před sídlem OSN v New Yorku se upálil aktivista
3. 7. 2026 9:30 Zahraniční
Akitivista z Tibetu Lobga Rangzen se zapálil uprostřed křižovatky. Přiovalní polisté ho nechali převézt do nemocnice, jeho popáíleniny však byly tak vážné, že nemohl přežít. Hlas Tibetu, mediální platforma exulantů Tibetu, uvedl, že tibetský aktivista se upálil po živé výzvě k nezávislosti a jednotě země.
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