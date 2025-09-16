Newyorský soudce zamítl obvinění Luigiho Mangioneho z terorismu
16. 9. 2025 19:12 Zahraniční
Newyorský soudce v úterý zamítl obvinění Luigiho Mangioneho z terorismu v případu loňské vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona. Nadále však Mangione čelí obvinění z vraždy.
00:59
V Praze vyrostly tři soukromé posilovny. Ve Sportboxu si lze zacvičit sám i ve dvou
Sport16. 9. 2025 20:00
01:02
Rekord o největší porci rýže málem zmařil rozlomený hrnec
Zahraniční16. 9. 2025 19:38
00:34
Na pláži Sarakiniko v Řecku turisté vytlačili loď plnou migrantů zpět na moře
Zahraniční16. 9. 2025 18:08
02:02
Budova bývalé Panelárny Prefa v pražských Holešovicích
Domácí16. 9. 2025 17:52
01:03
Nová úpravna zajistí vodu pro obce dotčené těžbou v Turówě
Domácí16. 9. 2025 17:52
03:14
Duka sloužil mši za zastřeleného Charlieho Kirka
Domácí16. 9. 2025 16:50
00:48
Rusko při cvičení Západ nacvičovalo i jaderné útoky
Zahraniční16. 9. 2025 16:36
00:48
Izraelská armáda rozšířila operaci v Gaze a pronikla do centra města
Zahraniční16. 9. 2025 15:46
04:09
Připomeňte si slavné role Roberta Redforda
Společnost16. 9. 2025 15:30
00:16
Rybář měl napadnout porybného, u soudu se skoro pořád smál
Krimi16. 9. 2025 15:22
01:29
Opilý muž ukradl dopravní značku a zamířil k nádraží
Krimi16. 9. 2025 15:00
00:30
Robert Redford býval hvězdou filmových festivalů
Společnost16. 9. 2025 14:26
03:05
Pokus o vraždu manželky jateční pistolí. Odvolací soud snížil řezníkovi trest z 15 na 13 let
Krimi16. 9. 2025 14:02
02:11
Kriminalisté zadrželi organizovanou skupinu vařičů drog
Krimi16. 9. 2025 13:52
01:37
Korunovační klenoty si jako první prohlédli školáci
Domácí16. 9. 2025 13:42
00:54