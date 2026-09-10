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Tři tisíce dronů nad New Yorkem rozzářily oblohu

Zahraniční
Nad newyorským přístavem se objevily světelné siluety bývalých dvojčat Světového obchodního centra. Téměř tři tisíce dronů symbolizovaly každou z obětí teroristických útoků z 11. září 2001.
video: X/@Drone_Wars_
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