VIDEO: V New Yorku chladí most zaseklý kvůli vedru Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V New Yorku chladí most zaseklý kvůli vedru

Otevírací most Third Avenue v New Yorku se kvůli extrémnímu vedru zasekl v poloze otevřeno. Nemohou pod ním proplouvat lodě. Podle zpráv místních médií se ocelové součásti mostu vlivem tepla roztáhly, což způsobilo zaseknutí uzamykacího mechanismu. Úřady most uzavřely pro automobilovou dopravu a snaží se ho ochladit vodou zn řeky. Město New York City zažilo nejvyšší teplotu v roce a dosáhlo 35 stupňů Celsia.

video: Reuters