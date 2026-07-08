Drama v New Yorku, tvrdé přistání na řece
8. 7. 2026 13:16 Zahraniční
Hydroplánu s osmi lidmi na palubě se nepovedlo přistání na řece East River v New Yorku. Letoun dosedl příliš zprudka, odrazil se o hladinu a ulomil jeden plovák. Nehodu natočili jak lidé ze břehu, tak cestující v letadle. Kameru u sebe měli také policisté z přístavní jednotky NYPD, kteří všechny bezpečně evakuovali. Dva lidé utrpěli lehká zranění.
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