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Kouř z požárů v Kanadě zahalil americký New York

Zahraniční
Kouř z rozsáhlých lesních požárů v Kanadě v pátek 17. července zahalil panorama New Yorku, snížil viditelnost a vrhl na město oranžový opar.
video: Reuters
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