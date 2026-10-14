„Krtčí lidé“ v New Yorku prolézají kanály a hledají zlato
14. 10. 2026 4:00 Zahraniční
V newyorském podzemí se pohybují lidé, kterým se přezdívá „mole people“ nebo také „Ninja Turtles“. Do kanalizace a podzemních tunelů se vydávají mimo jiné hledat cennosti a zlato, které se do systému dostalo z ulic nad nimi.
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„Krtčí lidé“ v New Yorku prolézají kanály a hledají zlato
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