„Je čas mít zásady a stát jednotně,“ vyzývá Newsom Evropu
20. 1. 2026 20:54 Zahraniční
Kalifornský guvernér Gavin Newsom obvinil evropské lídry ze „spoluviny“ v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa, že by Spojené státy mohly převzít kontrolu nad Grónskem. Uvedl, že „je čas mít zásady, je čas stát vzpřímeně a pevně, je čas stát jednotně“.

20. 1. 2026 20:54

