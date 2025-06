VIDEO: Ničeho jste nedosáhli, vzkázal Chameneí Izraeli Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Ničeho jste nedosáhli, vzkázal Chameneí Izraeli

Íránský duchovní vůdce Alí Chameneí poblahopřál na síti X Íránu k vítězství nad Izraelem a USA, které podle něj svými útoky na Írán nic nezískaly. Izrael byl podle Chameneího názoru v podstatě sražen na kolena a rozdrcen. Spojené státy se do konfliktu zapojily poté, co si uvědomily, že jinak bude Izrael zcela zničen, míní Chameneí. Krátce poté, co bylo na jeho účtu na X zveřejněno poselství, začala íránská státní televize vysílat Chameneího projev k národu.

video: Reuters