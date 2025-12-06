Po úzkosti přichází vztek. Hledáte unesené děti pomalu, vyčítají Nigerijci úřadům
6. 12. 2025 10:42 Zahraniční
Dva týdny poté, co nigerijské úřady stále pohřešují na 250 unesených dětí ze školy na severu země, začínají jejich rodiče pociťovat místo úzkosti vztek. Státní úřady totiž podle nich postupují při hledání dětí příliš pomalu.
