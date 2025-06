VIDEO: Mánie kvůli novému Nintendu. Tisíce lidí po celém světě stály hodinové fronty Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nedočkaví zákazníci vytvořili na moha místech světa fronty před obchody s elektronikou několik hodin před tím, než se začala prodávat dlouho očekávaná Nintendo Switch 2. Ve čtvrtek se videoherní konzole, která je vylepšením osm let starého předchůdce, začala jako první prodávat v Japonsku, vstupuje na trh po celém světě. Má nové sociální funkce, které mají hráče vtáhnout do online hraní. Společnost Nintendo spoléhá na to, že nová konzole podpoří skomírající pokles prodejů.

video: AP