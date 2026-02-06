Nizozemská královna zahájila vojenský výcvik

Zahraniční
Nizozemská královna Máxima zahájila tento týden vojenský výcvik, aby se stala členkou aktivních záloh armády, informuje agentura Reuters. Země se snaží posílit nábor nových vojáků kvůli geopolitickým nepokojům a ruské válce na Ukrajině. Čtyřiapadesátiletá královna původem z Argentiny zahájila svůj výcvik měsíc poté, co ho dokončila dědička nizozemského trůnu, korunní princezna Amalia (22).
video: ig / @queen.maxima
