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„Asi by to nedali někomu, jako jsem já.“ Trump letos v zisk Nobelovy ceny nevěří

Zahraniční
Americký prezident Donald Trump se staví spíše skepticky k možnosti, že by letos dostal Nobelovu cenu za mír. Vyplývá to z dnešního prohlášení, o kterém informuje agentura Reuters.
video: Reuters
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