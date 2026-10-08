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Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka Anne Carsonová

Zahraniční
Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka Anne Carsonová. Šestasedmdesátiletá autorka se ve své poezii inspiruje antickými látkami, do angličtiny přeložila díla Sofokla i Aischyla.
video: Reuters
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