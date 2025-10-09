Nobelovu cenu za literaturu obdrží maďarský spisovatel László Krasznahorkai

Zahraniční
Nobelovu cenu za literaturu letos dostane 71letý maďarský spisovatel László Krasznahorkai. Oznámila to dnes ve Stockholmu Švédská akademie. Krasznahorkai se stává 122. nositelem nejprestižnějšího literárního ocenění na světě. Loni akademie ocenila jihokorejskou spisovatelku Han Kang.
video: Reuters
