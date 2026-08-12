Noční ukrajinské útoky zasáhly klíčový přístav Novorossijsk
12. 8. 2026 8:34 Zahraniční
Noční ukrajinské útoky na ruský Krasnodarský kraj zasáhly čtyři průmyslové podniky v klíčovém přístavu Novorossijsk. Ruská armáda uvedla, že se jí podařilo zneškodnit 502 dronů. Zemřeli při tom dva lidé včetně dítěte a několik dalších utrpělo zranění.
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