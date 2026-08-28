Tisíce Norů doprovázely rakev se zesnulým králem Haraldem V.
28. 8. 2026 22:34 Zahraniční
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, v pátek ráno zemřel v Univerzitní nemocnici v Oslu.
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Tisíce Norů doprovázely rakev se zesnulým králem Haraldem V.
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