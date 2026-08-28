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Tisíce Norů doprovázely rakev se zesnulým králem Haraldem V.

Zahraniční
Ulice Osla v pátek večer navzdory silnému dešti zaplnily tisíce Norů, aby doprovodily rakev s tělem zesnulého oblíbeného krále Haralda V. na cestě z nemocnice do královského paláce. Harald, kterému bylo 89 let, v pátek ráno zemřel v Univerzitní nemocnici v Oslu.
video: Reuters
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