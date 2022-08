VIDEO: V Norsku se zřítil most. Řidiče vyprošťoval vrtulník Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

V Norsku se zřítil most. Řidiče vyprošťoval vrtulník

Dřevěný most se zřítil na jihu Norska. V tu chvíli po něm projížděl osobní automobil a kamion. Osobní vůz uvízl v rozbouřené řece. řidiče kamionu, který zůstal stát na části nad vodou, mysli zachránit z vrtulníku. Téměř 150 metrů dlouhý most spojuje západní břeh řeky Gudbrandsdalslaagen a vesnici Tretten. Most byl otevřen v roce 2012.

video: AP, Twitter/@DidThatHurt2