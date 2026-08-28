Novým norským králem je Haakon VIII., na jeho choť praskly vztahy s Epsteinem
28. 8. 2026 10:08 Zahraniční
Norský korunní princ Haakon Magnus (53), který se po úmrtí svého otce Haralda V. ihned stává novým norským panovníkem, bude vládnout pod jménem Haakon VIII. Jediný Haraldův syn se stal korunním princem po nástupu svého otce na trůn v roce 1991 a nyní již dva roky svého otce, kterého sužovaly zdravotní potíže, zastupoval v jeho královských povinnostech.
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