Notre-Dame se po požáru znovu otevře veřejnosti. Vstupné se vybírat nebude

Pět let po ničivém požáru pařížská katedrála Notre-Dame opět přivítá návštěvníky. V sobotu 7. prosince se zde uskuteční slavnostní ceremoniál. Po něm bude následovat mše, koncerty a další akce, oznámily francouzské úřady. Minulý týden se zvony Notre-Damu rozezněly poprvé od požáru v dubnu roku 2019. Chrám očekává miliony návštěvníků, církev vyloučila, že by při vstupu měli platit. Po znovuotevření se očekává, že středověké mistrovské dílo, které před uzavřením patřilo k nejnavštěvovanějším památkám na světě, navštíví ročně asi 14 až 15 milionů lidí, píše list The New York Times. Aby Notre-Dame mohl zvládnout příliv turistů a poutníků, vznikne bezplatný online rezervační systém i průvodce v aplikaci pro chytré telefony. Zpočátku budou mít do chrámu vstup pouze individuální návštěvníci, skupiny turistů začne katedrála přijímat na jaře 2025.

video: Reuters