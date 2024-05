VIDEO: Nová Kaledonie v plamenech, demonstranti zapalují auta i domy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vláda Nové Kaledonie vyzvala ke klidu a odsoudila ničení majetku. Na videu je patrné, jak policisté hlídkují v ulicích mezi vyhořelými auty a oblaky kouře poté, co demonstranti zablokovali klíčové silnice. Protesty a násilí se rozhořelo kvůli uvažovaným změnám novokaledonské ústavy. Ty by umožnily volit většímu počtu francouzských obyvatel. Zastánci nezávislosti se obávají, že by rozmělnili hlas domorodého Kanaka.

video: Reuters