VIDEO: Nové protiruské sankce ukončí dovoz ruské ropy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nové protiruské sankce ukončí dovoz ruské ropy

Evropská komise navrhuje do konce letošního roku úplně zakázat dovoz ruské ropy do EU. Oznámila to dnes předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Evropský blok podle ní v rámci šestého balíku protiruských sankcí rovněž odpojí od mezinárodního platebního systému SWIFT největší ruskou banku Sberbank a dva další bankovní domy.

video: Reuters