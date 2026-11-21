Trajekt narazil do skalního výběžku na Viktoriině jezeře
21. 11. 2026 10:10 Zahraniční
Jeden z největších osobních trajektů na Viktoriině jezeře narazil u tanzanského přístavu Mwanza do známého skalního útvaru Bismarck Rocks. Náraz poškodil plavidlo a vymrštil úlomky skály do vody, krátce poté se z trajektu začal valit hustý černý kouř.
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Trajekt narazil do skalního výběžku na Viktoriině jezeře
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