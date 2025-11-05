Novým starostou New Yorku bude demokrat Mamdani. Trump ho označil za zkázu

Občané New Yorku si za příštího starostu zvolili demokrata Zohrana Mamdaniho. Ve volbách zvítězil na bývalým guvernérem státu New York Andrew Cuomem, jenž kandidoval jako nezávislý a jehož podpořil USA prezident Donald Trump. Čtyřiatřicetiletý Mamdani bude prvním muslimským starostou největšího amerického města a nástupem do úřadu 1. ledna se stane i nejmladším starostou New Yorku za více než sto let.
