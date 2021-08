VIDEO: Nový Zéland zaznamenal jediný případ covidu, celá země míří do karantény Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Nový Zéland zaznamenal jediný případ covidu, celá země míří do karantény

Nový Zéland vstupuje do několikadenní celostátní karantény, a to kvůli tomu, že se v největším městě Aucklandu prokázal jediný případ nákazy koronavirem. V úterý to oznámila tamní premiérka Jacinda Ardernová. Austrálie se snaží o úplnou eliminaci přenosu, úřady ve státě Nový Jižní Wales varovaly, že v následujících týdnech může významně vzrůst počet případů infekce.

video: Reuters