Obchod i přátelství. Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem
15. 10. 2026 7:26 Zahraniční
Čína a Severní Korea slavnostně otevřely nový přeshraniční most, který čekal na zprovoznění přes deset let.
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Obchod i přátelství. Čína a KLDR otevřely přeshraniční most, léta ležel ladem
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