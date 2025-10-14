Reportér, zpěvák i oběť. Tvář palestinské propagandy zabili konkurenti Hamásu
14. 10. 2025 15:46 Zahraniční | Válka v Izraeli
Byl reportérem, radiologem, zpěvákem, svědkem i několikanásobnou obětí izraelských útoků. Palestinec Sáleh al-Džafaráví alias „Mr. Fafo“ se za poslední dva roky stal jednou z nejznámějších tváří palestinské propagandy. Hvězda sociálních sítí s napojením na teroristy z Hamásu o víkendu – teď už zřejmě doopravdy – zemřela. Ironií osudu však tohoto influencera nezabil Izrael, ale konkurenční palestinský gang.
