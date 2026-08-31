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Devět set obětí, čtyři tisíce zmizelých. Nepálci čekají na pomoc

Zahraniční
Na nejméně 903 vzrostl počet obětí ničivé povodně, která ve středu zasáhla severní Nepál, uvedl v pondělí nepálský úřad pro zvládání katastrof. V sousedním Tibetu, který byl povodní způsobenou odtržením části himálajského ledovce také zasažen, zahynulo podle čínských úřadů přinejmenším 16 lidí.
video: Reuters
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