Místo objížďky historický trajekt z pera Leonarda da Vinciho
10. 6. 2026 8:26 Zahraniční
Trajekt lehce klouže po vodicím laně od jednoho břehu severoitalské řeky Adda ke druhému, kam ho pohání říční proud. Cestující si na něm mohou užít nejen pět minut klidu na alternativní trase v době, kdy uzavírka nedalekého mostu způsobuje dopravní zácpy, ale také dotek historie. Mechanismus tohoto přívozu před pěti stoletími nakreslil renesanční génius Leonardo da Vinci na kresbě, která je v současnosti součástí královské sbírky na Windsorském zámku u Londýna, napsala agentura AP.
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