Oblast u indonéského města Palu zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně
16. 6. 2026 8:50 Zahraniční
Oblast poblíž indonéského města Palu v provincii Střední Sulawesi zasáhlo v úterý zemětřesení o síle 6,7 stupně, po němž následovalo několik silných otřesů. Otřesy trvaly déle než minutu, úřady však zatím nehlásí žádné oběti ani rozsáhlejší škody.
00:19
Voják před soudem. Začal se projednávat případ pořezání brigádního generála
Domácí16. 6. 2026 11:38
02:28
Pracujeme na modernizaci systému DROZD, řekl ministr. Posílily i konzulární služby
Domácí16. 6. 2026 11:36
01:09
Kriminalizace nepovede k lepšímu placení výživného, zaznělo ve Sněmovně
Domácí16. 6. 2026 11:08
02:01
Senua - oznamovací trailer
Lifestyle16. 6. 2026 11:00
00:54
Prezident Petr Pavel zahájil dvoudenní výjezd na Vysočinu
Domácí16. 6. 2026 10:26
00:53
V jeskyních na Novém Zélandu ožívá Avatar
Zahraniční16. 6. 2026 10:24
02:09
Z přáslavické posádky vyrazila kolona tanků, nacvičí i jízdu po dálnici
Domácí16. 6. 2026 10:12
00:41
Poslední vystoupení Skrepeckého v Berlíně, zametal ruskou vlajkou
Zahraniční16. 6. 2026 10:08
02:43
Rozhovor Moniky Zavřelové s jubilujícím Hurvínkem
Domácí16. 6. 2026 10:00
39:40
Hurvínka vrátili na hranicích. Co řekl celníkům, dodnes nevíme, smějí se z divadla
Domácí16. 6. 2026 10:00
00:30
Ukrajina zaútočila drony na Moskvu
Zahraniční16. 6. 2026 9:54
53:01
Napravený „kriminálník“ MikeJePán smázl dluhy a loví sexuální predátory
Rozstřel16. 6. 2026 9:20
00:55
Oblast u indonéského města Palu zasáhlo zemětřesení o síle 6,7 stupně
Zahraniční16. 6. 2026 8:50
02:00
Chorý před klíčovým zápasem: Když budeme sebevědomí, máme na to získat tři body
Zahraniční16. 6. 2026 8:12
01:31
Havárii bombardéru v Kalifornii napřežila posádka
Zahraniční16. 6. 2026 7:20
00:40