Obřezaní mají větší riziko autismu, šokoval Kennedy. Opět viní paracetamol

Zahraniční
Americký ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy se dopustil dalšího kontroverzního prohlášení. Na čtvrtečním zasedání kabinetu tvrdil, že obřízka zdvojnásobuje pravděpodobnost vzniku autismu. Zdůvodnil to tím, že chlapci dostávají k tlumení bolesti paracetamol. Takovou souvislost přitom vědecké studie neprokázaly.
