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Obří bizon vymrštil muže několik metrů do vzduchu

Zahraniční
Poklidná procházka v kempu národního parku Yellowstone se během několika vteřin změnila v boj o život. Rozzuřený bizon nejprve pronásledoval staršího muže kolem stromu a poté ho prudkým útokem odhodil několik metrů do vzduchu. Zraněnému okamžitě přispěchali na pomoc ostatní návštěvníci, následně zasáhli záchranáři Správy národního parku.
video: Reuters
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