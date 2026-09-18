Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra
18. 9. 2026 14:16 Zahraniční
Španělská policie v Ceutě začala v pátek přesouvat stovky migrantů ze dvou pláží do stanového centra v přístavu. Na plážích lidé žili zhruba měsíc a půl v nevyhovujících hygienických podmínkách. Přesun provázelo napětí a policie při něm podle španělských médií použila také obušky a petardy.
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Obušky a petardy. Policie v Ceutě přesunula migranty z pláží do stanového centra
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