Obyvatelé Macaa lovili po tajfunu ryby přímo v ulicích
24. 9. 2025 19:08 Zahraniční
Macao zasáhl supertajfun Ragasa, který přinesl silný vítr, lijáky a bouřkové vlny srovnatelné s hurikánem čtvrté kategorie. Zatímco město čelilo rozsáhlým záplavám a škodám, na sociálních sítích se objevila videa obyvatel, kteří se brodili zatopenými ulicemi se sítěmi a taškami v rukou a chytali ryby, které moře vyplavilo do vnitrozemí.
00:41
