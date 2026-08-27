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Obyvatelé Ceuty protestovali proti migrantůmi, žádají deportace a odstoupení vlády

Zahraniční
Obyvatelé španělské enklávy Ceuta vyšli do ulic na protest proti migrační situaci. Demonstranti pod heslem „Blokádu nyní“ požadovali deportace a odstoupení odpovědných představitelů.
video: Reuters
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