Nejmladší ženou v dějinách, která byla zvolena do Sněmovny reprezentantů, se stala teprve 29letá demokratka Alexandria Ocasiová-Cortezová. Americká levicová politička se nyní opřela do společností Facebook, Google a Microsoft. Sponzorovaly totiž konferenci LibertyCon, na které jeden z přednášejících popíral globální oteplování. Podle političky jsou takové dezinformace nebezpečné a firmy by je neměly podporovat.

