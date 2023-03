VIDEO: Odpůrci Donalda Trumpa protestují. Newyorkská policie dohlíží na nepokoje Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Odpůrci Donalda Trumpa protestují. Newyorkská policie dohlíží na nepokoje

Zkouška americké demokracie, ústřední téma začínající prezidentské kampaně a konec 50 let trvající schopnosti jednoho muže odrážet nejrůznější vyšetřování. I tak komentují americká média rozhodnutí manhattanské velké poroty vznést obvinění proti exprezidentovi Donaldu Trumpovi, který znovu usiluje o zvolení do Bílého domu. Lidé v New Yorku protestují. Trump má své příznivce, ale i odpůrce.

video: Reuters